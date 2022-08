Wespe im Anflug

Wer sich samt Obstkuchen auf die Terrasse setzt, bekommt eine vage Vorstellung davon, wie viele Wespen es auf dem Planeten gibt. Mehr als 100.000 unterschiedliche Arten.

Der Kuchenteller schaut binnen Millisekunden aus, als würden sich diese Viecher auf ihm zu ihrer alljährlichen Vollversammlung treffen. Um etwas Positives zu sagen: Wespen sind soziale Wesen. Dem Menschen also gar nicht so unähnlich. Wer zum Beispiel das Gefühl hat, dass sich die Viecher begeistert auf den Bauch hauen, wenn man mit Kuchen auf die Terrasse kommt, liegt richtig. Das machen sie als Zeichen an ihre Kollegen, dass es hier ein Gratis-Buffet gibt, an dem sich alle im gelb-schwarzen Kampfanzug den Bauch vollschlagen können. Mit Menschen teilen sie nicht so gerne.

Ob sie lachen, wenn der Mensch versucht, sie mit Hausmitteln wie Knoblauch oder Kaffeesatz vom Essen fernzuhalten, ist nicht überliefert.

Sprühnebel soll helfen.

Aber nicht dem Kuchen.