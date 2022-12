Wenn man einem Alien die Welt erklärt ...

Stellen Sie sich vor, eines Montagmorgens steht ein orientierungsloses Alien vor Ihrer Haustür, weil die Raumschiff-Gewerkschaft gerade streikt und der Ufo-Verkehr eingestellt wurde. Nach einem gemeinsamen Spaziergang über den Christkindlmarkt – man will ja ein guter Gastgeber sein – hat es brennende Fragen an Sie, so entstehen denkwürdige Dialoge am Weihnachtsmarkt.

Alien: „Was trinkt ihr da?“.

Sie: „Punsch! Ein heißes Mischgetränk mit viel Zucker und Alkohol.“

Alien: „Aha. Einige Menschen torkeln danach und haben Bauchweh. Warum trinkt ihr trotzdem so viel davon?“

Sie: „Ähm, weil es eben dazugehört!“

Alien: „Sich den Magen zu verderben?“

Sie: „Ja! Nein!“

Alien: „Aha. Und was esst ihr dazu?“.

Sie: „Eine Bratwurst.“

Alien: „Was ist das?“

Sie: „Fleischmasse.“

Alien: „Wie bitte?“

Sie: „Pürierte Tiere.“

Alien: „Ihr püriert also andere Erdenbewohner.“

Sie: „Ja. Aber keine Außerirdischen! Haha!“

Das humorlose Alien: „Aha. Und diese Figuren?“

Sie: „Das ist eine Krippe!“

Alien: „Kennen Sie diese Leute?“

Sie: „Nicht persönlich. Es zeigt die heilige Weihnachtsgeschichte.“

Alien: „Aha. Und werden aus diesen 2 Tieren da heilige Bratwürste hergestellt?“.

Sie: „Hm?“

Alien: „Was machen die kleinen Menschen dort drüben?“.

Sie: „Man nennt sie Kinder und sie fahren Schlittschuh.

Alien: „Warum weinen sie so laut?“.

Sie: “Weil sie sich beim Hinfallen wehgetan haben!“

Alien: „Und warum fahren sie dann auf einer Eisfläche?“

Sie: „Weil es Spaß macht!“

Alien: „Sich wehzutun?“

Sie: „Punsch gefällig?“

Mein Weihnachtstipp an Sie: Öffnen Sie Aliens NIEMALS die Tür, die wollen einem nur die Vorweihnachtszeit vermiesen!