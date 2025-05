Weniger Ehen, die lange halten, ehe ...

Während in der Steiermark (+ 3,9 Prozent) und auch in Wien (+ 0,9 Prozent) die Glocken der Liebe im Vorjahr weit öfter läuteten, scheint im Burgenland die romantische Stimmung so trüb wie ein November-, oder auch ein aktueller Maitag, am Neusiedler See.

Was länger währt, beschwert

Doch es kommt noch schlimmer: Die Scheidungsrate ist im Burgenland um 0,7 Prozent gestiegen. Mit 463 Scheidungen und einer Gesamtscheidungsrate von 38,3 Prozent liegt das Burgenland zwar nur am vierten Platz aller Bundesländer, aber die Zahlen sprechen Bände: Im Burgenland wird die Ehe häufiger gekippt als die Schnapsgläser bei so mancher Hochzeit.