Ein letztes Schnitzel, bevor es zu spät ist

Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel? Diese Frage ist so alt wie das Schnitzel selbst. Also fast 200 Jahre alt. Auf diese Frage gibt es auch nur eine richtige Antwort: Bei der Mama. Da die Mama aber nicht immer in der Gegend ist, wenn einen wieder mal der Schnitzel-Heißhunger überkommt, gehe ich hin und wieder fremd. Sorry, Mama. Ein guter Ort für ein vorzügliches Wiener Schnitzerl vom Schwein (Kalb muss ich nicht so haben) ist das Heidingers. Das ist ein Gasthaus im 15. Wiener Gemeindebezirk. Dahin verirren sich nur selten Touristen, was man von „Panier-Institutionen“ (wie zum Beispiel dem Figlmüller) in Wien nicht behaupten kann.

Normalerweise behalte ich solche Tipps auch gerne für mich, aber in diesem Fall ist es egal, denn das Heidingers ist bald Geschichte: Die Besitzer gehen nach 40 Jahren in Pension. Ob und in welcher Form das Gasthaus weitergeführt wird, ist nicht bekannt.