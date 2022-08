Weil Eigenlob stimmt!

Wann waren Sie das letzte Mal so richtig stolz auf sich? Also so richtig zufrieden mit sich selbst zu sein und das auch noch verbal kundzutun, ist ja ein schwer aus der Mode gekommenes Attribut des täglichen Lebens.

Hochmut, Arroganz oder Selbstüberschätzung kreisen hierbei wie hungrige Aasgeier über demjenigen, der es wagt, zu sagen: Das hab ich jetzt gerade einfach echt gut hingekriegt!

Selbst wenn wir in uns ehrlich und aufrichtig fühlen, dass wir soeben brutal gut abgeliefert haben, kommt aus unseren Mündern oft eine gravierend beschwichtigende Analyse.

„Ja, war net schlecht, aber ...“ oder „Es hat ’passt, nur ...“ sind vermeintliche Steigbügel auf den Rücken der Maßvollblüter, die uns nicht Gefahr laufen lassen pomadig, blasiert oder gar dünkelhaft zu wirken.

Aber warum ist das so? Die böse Gesellschaft kann es in diesem Zusammenhang natürlich immer sein, weil niemand von selbiger als Großkotz tituliert werden möchte, um in weiterer Folge von ihr isoliert zu werden. Aber die Leute um uns, die uns ohnehin schätzen, weil sie uns ehrlich und aufrichtig mögen, haben bestimmt kein Problem damit, dass wir uns selbst mal ausgiebig auf die eigene Schulter klopfen.

Ich denke wir haben ein wenig verlernt, dass wir durchaus stolz auf die eigenen Leistungen sein dürfen und sollen und das ist sehr schade.

Jeder ist zu Recht sehr erpicht darauf, dass die eigene Meinung in Bezug auf Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst oder Zwischenmenschliches gehört und respektiert wird.

Warum sollte dann der Meinung über uns selbst nicht genauso viel Gewicht beigemessen werden.

Eigenlob mag ja stinken, aber solang SIE sich regelmäßig duschen, stellt das überhaupt kein Problem dar!