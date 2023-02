Was zur Hölle ...?

Wir alle wollen uns tief verbunden fühlen mit unseren Liebsten, mit der Menschheitsfamilie, aber auch mit etwas Höherem: Gott, Natur, Brad Pitt ... mit etwas Erhabenem eben! Was nährt Sie? (Außer Nutella.) Es gibt ja auch seelische Nahrung. Frieden, Schönheit, Freude. Die intensivste Emotion neben Liebe ist ja bekanntlich Angst. Was uns da helfen kann? Unter anderem Religion. Im Falle der Kirche: ein multinationaler Konzern mit Armutsgebot, das in winzigem Kontrast zum Gesamtvermögen steht. Nächstenliebe ist offenbar einige Milliarden Euro wert. Aber man lenkt seit einigen Jahren auf Sparkurs ein, der letzte Papst hat sogar die Vorhölle abgeschafft - wahrscheinlich wegen der Heizkosten. Cool. Einige Kirchen in den USA bieten spottbillige Ehrendoktortitel an. Die sind zwar kirchlich und nicht akademisch, aber wer fragt schon nach, wenn auf der Visitenkarte „Dr.h.c. Max Mustermann“ steht?! Gegen eine kleine „Spende“ kann man sich den Titel frei aussuchen. Hm, ich hätte gern den Doktor der Witzologie humoris causa. Obwohl, eigentlich spare ich ja auf eine Heiligsprechung. (Gut, in meinem Fall wäre es wahrscheinlich eher eine Scheinheiligsprechung.)