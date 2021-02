Jetzt, wo man wieder ein bisserl eine Freud’ haben darf und unter die Leut’ kommt (Friseuse des Vertrauens, Tante aus einem zweiten Haushalt, Schlange an der Baumarkt-Kassa ...), mehren sich auch die Alltagsgespräche. Früher ging’s gerne ums Wetter. Heute beginnen sie oft so: „Und, was halten Sie von Corona?“

Gemeint ist natürlich, was man zu Lockdown oder Lock up sagt, wie viele Mutanten man auswendig aufsagen kann, ob man Tiroler Freunde hat oder gar einer ist, usf.

Ihr Autor hat nur drei Antworten, zum Ausschneiden:

Er hält von Corona definitiv gar nix und will endlich geimpft werden.

Er hofft, dass das blöde chinesische Virus die Welt nicht ganz kaputt macht, und die Gasthäuser auch nicht.

Bis sie wieder heil ist, soll Herr Kickl aufhören, Unsinn zu verzapfen (etwa über den schwedischen Erfolgsweg).

Und können wir jetzt, bitteschön, wieder über etwas Anderes reden?

