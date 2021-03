Es gibt Geschichten, die gibt’s gar nicht: In Schweden wurde BMW vom Werberat abgemahnt, weil der Konzern auf einem Pappschild „Die beste Automobilmarke der Welt für das Klima“ bewarb – handgeschrieben, in Anspielung auf Greta Thunberg. Die hatte seinerzeit ihren Feldzug gegen den Klimawandel auf einem Pappschild vor dem Parlament in Stockholm angekündigt. Die Empörung in (angeblich) sozialen Medien richtete sich gegen die böse Automarke, aber auch gegen Thunberg. Weil das Inserat in Dagens Nyheter an jenem Tag erschien, als die Umweltaktivistin Chefredakteurin spielen durfte. Sie soll über das Inserat gelacht haben.

Das ist unerhört. Wieso hat sie ihre Nase nicht schon vorher in den aufziehenden Shitstorm gehalten?

Apropos: Würde man aus mehreren Pappschildchen ein riesiges Pappsackerl basteln, in das alle Shitstorms dieser Welt hineinblasen, stellte man das Sackerl ins Eck und ließe es dort stehen – wunderbare warmwindfreie Welt.

andreas.schwarz@kurier.at

