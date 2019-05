Die doppelt gute Nachricht: Heute ist Finale der gefühlt 57. Staffel „Dancing Stars“ (Fi|na|le lat., das; -s Ende, Schlussteil). Für den Tanzsatiriker Stefan P. war schon vorher Schlussteil, Ende.

Die schlechte: Kommende Woche ist Song Contest. Mit oder ohne P., das macht’s auch nicht besser.

Obwohl: Sänge er „Der Mond ist aufgegangen“ („Die Sonne ist vom Himmel gefallen“ wurde nie vertont, oder?), flögen ihm die Stimmen vielleicht zu wie die Phönixe der Wurst. Glaubt man den Experten, hat ja Österreichs Beitrag (Paenda: „Limits“) eher Grenzen. Aber die haben leider, Stichwort Wurst, schon einmal geirrt.

Udo Jürgens’ glorreiche Song-Contest-Zeiten („ Merci Cherie“) sind jedenfalls ein halbes Jahrhundert her. Apropos: Stefan P. durfte in so manchem Blättchen klagen, dass er fürs „Dancing Stars“-Finale ein Udo-Jürgens-Medley geplant gehabt hätte. Da war die Vorsehung vor – siehe oben, gute Nachricht: Schlussteil, Ende.

