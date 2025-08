Vom Sitzen und Schauen

Auch das alte Vorurteil vom „Armenhaus Österreichs“ ist laut Umfrage vom Tisch. Heute verbinde man mit dem Burgenland schöne Landschaft, Wein und Neusiedler See, so der Leiter des Meinungsforschungsinstituts.

Ich bin mit Burgenländerwitzen aufgewachsen und konnte 30 davon aufsagen, ehe ich die drei Strophen der Landeshymne auswendig konnte. Also überprüfte ich die Umfrage im privaten Umfeld: Eine junge Frau, 23, kam aus Wien zu Besuch, ich sprach sie auf die Burgenländerwitze an, sie fragte: „Was meinst du damit?“ Sie hatte noch nie davon gehört. Mein Ein-Frau-Sample bestätigte das offizielle Umfrageergebnis (obwohl ich garantiere, dass zu meinen Lebzeiten der Burgenländerwitz nicht aussterben kann, weil ich zu viele davon kenne).

Noch bevor ich diese These überprüfen konnte, kam mir am Sonntag die ORF-Reihe „Weites Land“ mit der Folge „Burgenland“ als Beweis in die Quere (große Empfehlung, ist auf ORF ON nachzuschauen!). Da sah man eine Landschaft, in der man einfach sitzen und schauen kann. Wenn man extrem unternehmungslustig ist, nimmt man ein Glas Uhudler in die Hand.

Man könnte das auch plakativ Entschleunigung, Kontemplation oder gar Meditation nennen, aber bei uns heißt es „Sitzen und Schauen“. Weil das Burgenland – vor allem das südliche – in der Zeitzone „Es gibt nichts, was nicht drei Tage Zeit hat“ liegt. Diese Qualität gibt es heute kaum noch. Man kann sie nicht kaufen – nur erlernen, indem man herkommt. Kein Witz!