Angeblich kann man seine Wünsche ans Universum senden und mit mehr oder weniger prompter Erfüllung rechnen. Heute wäre ein besonders günstiger Zeitpunkt dafür. In der kommenden Nacht, so gegen drei Uhr morgens, erreicht der diesjährige Sternschnuppen-Regen seinen Höhepunkt.

Klingt großartig, ist es nicht. Denn wie so oft im Leben gibt es einen Spielverderber. In diesem Fall den Mond. Der ist ausgerechnet heute voll (so wie viele Gäste im Beisl ums Eck) und versaut damit die Stimmung der Sterndlschauer (und jener, die bei Vollmond prinzipiell spinnen).Wünsche ans Universum hin oder her.

Tröstlich, dass die Perseiden nächsten Sommer wiederkommen. Klingt weit weg, ist relativ. Die Zeit verfliegt nämlich immer schneller. Das ist nicht nur eine vage Vermutung älterer Semester, sondern jetzt wissenschaftlich bestätigt. Die Rede ist von Millisekunden am Tag. An Urlaubstagen fühlt es sich nach deutlich mehr an.