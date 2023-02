Völlig losgelöst

Schaut so aus, als würden Außerirdische gerade ihr alljährliches Ufo-Treffen im Luftraum über den USA abhalten. Alf, die haarige Gestalt mit unbändigem Hunger auf Katzen, wurde noch nicht gesichtet.

Aber interessante Flugobjekte.

Zuletzt ein zylindrisches Teil, das jetzt in Einzelteilen am Boden liegt. Runtergeschossen, „zur Sicherheit und auf Empfehlung des Militärs“, teilt das Weiße Haus mit.

Es war das dritte Objekt binnen weniger Tage mit einer unsanften Landung. Nach einem Ufo in der Größe eines Autos und einem Riesenballon. Angeflogen kam Letzterer nicht aus dem All, sondern aus China. Unabsichtlich, weil verflogen, beteuert Peking. Dort hatte man am Sonntag eh andere Sorgen. Nämlich jene, dass sich das Ufo-Treffen nach China verlagert. Schon plant man den Abschuss eines gesichteten unbekannten Flugobjekts.

Ob wirklich einmal Außerirdische bei uns nach intelligenten Leben suchen werden, bleibt derweil ungeklärt.