Vier royale Feierstunden

Eine strahlende Letizia (47) präsentiert sich in der Öffentlichkeit, seit ihr Mann, Felipe VI. (52), das Zepter im Königreich Spanien übernommen hat. Letizia wird morgen Dienstag 48 Jahre alt. Die königlichen Eltern hielten von Beginn dieser Verbindung an die bürgerliche und geschiedene TV-Reporterin nicht für die richtige Wahl für Felipe.

Die bösen Blicke zwischen Letizia und Schwiegermama Sofía (81) sind auch heute kaum zu übersehen.

Seine Hauptaufgabe in den letzten Jahren ist das Verkünden der Namen seiner Nachkommen. Eine langjährige Tradition am schwedischen Königshof. Das war bei Carl XVI. Gustaf (74) nicht anders, als er am 30. April 1946 als Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte nach vier Schwestern das Licht der Welt erblickt. Der Ernst des Lebens beginnt für ihn am 15. September 1973 in Stockholm. Er wird zum König der Schweden inthronisiert. Zwei Stunden von Stockholm entfernt, in Örebro, wird auch gejubelt.

In der 6000-Seelen-Gemeinde erblickt Daniel Westling (46) genau an diesem Tag das Licht der Welt. Der 15. September 1973: Schweden hat mit Carl dem XVI. Gustaf einen neuen König und: Der zukünftige Schwiegersohn ist geboren. Der Fitnessbetreiber Daniel Westling ist für Papa König nicht der Traumprinz für Kronprinzessin Victoria (43): Hinter den Palastmauern wird gelästert, Westling sei ungebildet, spreche kein Wort Englisch, kleide sich zu salopp und sei somit fürs diplomatische Parkett ungeeignet. Trotz großen Drucks hat Daniel Westling seine Prinzessin nicht aufgegeben: eine Liebesheirat.

Das etwas andere Geburtstagsfest wird es wohl für Prinz Harry geben, der 36 Jahre alt wird. Fernab seiner Heimat London lebt er nun mit Meghan (39) und Sohnemann Archie (1) in Montecito, Santa Barbara (Kalifornien/USA).

Bereits im April 2015 bekannte er offen: „Ich mag nicht in Windsor herumsitzen – und in England gefällt es mir nicht so gut, weil die Presse mich ständig belagert.“ Doch der umtriebigen Presse wird der umtriebige Harry nicht entkommen. Was er auch tut, er sorgt für Aufsehen.