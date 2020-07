Victorias einsamer Geburtstag

Für gewöhnlich feiert das ganze Land den „Victoriatag“, auch aus aller Welt reisen die Fans zum Schloss Solliden in Öland an, um der Thronerbin zu gratulieren. Alljährlich nimmt sich die äußerst beliebte Kronprinzessin viel Zeit, um ihre Verehrerscharen zu begrüßen und sich für die Geschenke zu bedanken. Am Abend findet dann zu Ehren des Geburtstagskindes ein Konzert statt.

Doch dieses Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie sind Menschenansammlungen in dieser Größenordnung verboten.

Die offizielle Bestätigung des Königshauses liegt bereits vor: „Es wird keine traditionelle Feier – so wie wir sie kennen – geben. Kronprinzessin Victoria wird gefeiert werden. Wir prüfen, wie das möglich sein wird“, sagt die Chefin der Hofinformation, Margareta Thorgren, gegenüber dem Magazin Svensk Damtidning.

Mit dieser Tatsache wird eine lange Tradition gebrochen. Denn seit ihrem zweiten Geburtstag kommen die Menschen vor das Schloss Solliden, um Victoria hochleben zu lassen. Bereits vor der Corona-Krise wurde das Geburtstagskonzert verlegt.

Anders als in all den Vorjahren sollte es nicht auf dem Sportplatz von Borgholm stattfinden, sondern auf dem Platz „Slottsssporten“ bei der Burgruine in Borgholm. Bei der Wahl der neuen Veranstaltungsstätte sei wichtig gewesen, dass man ebenfalls einen volksnahen Zugang gewährleisten könne.

Zudem biete der „neue Austragungsort eine Aussicht über den Hafen“, schwärmt der neue Organisator des Victoriatages, Stephan Rimér. Doch nun wurde das Konzert innerhalb der Ruine, in den „Audience Room“, verlegt. Da nur die schwedische Königsfamilie anwesend sein wird, wäre der Platz vor der Ruine wohl etwas zu groß.

Die Schweden können jedoch beim Konzert live mit dabei sein: Die Abendveranstaltung wird wie jedes Jahr im Fernsehen übertragen.

Ob Schwester Madeleine (38) mit ihrer Familie wegen der Covid 19-Krise aus den USA zu den Feierlichkeiten nach Schweden reisen wird, ist aber auch noch unklar.