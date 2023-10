Verrechnet

Und die automatischen Selbstbedienungskassen in den SupermĂ€rkten sind immer noch derart widerborstig, dass, so sinniert man beim Warten, dieselbe Anzahl an Mitarbeitern den Kunden bei deren Bezwingung helfen muss, wie frĂŒher an den Kassen saßen.

Man sucht derzeit Trost, wo man ihn finden kann: So schnell scheint das also doch nichts zu werden damit, dass die Computer die Weltherrschaft ĂŒbernehmen.

Wobei: So sehr, wie wir das alles gerade verbocken, wÀre das vielleicht gar nicht so schlecht.