Verliebt – verlobt…

Der längsten Verlobung in Adelskreisen droht eine neue Verlängerung. Die griechische Prinzessin wartet seit fünf Jahren auf die Hochzeit. Die Verlobung mit dem Rechtsanwalt Matthew Kumar wird am 16. November 2018 bekanntgegeben.

Nachdem ihre Patentante Queen Elizabeth II. 2019 keinen Termin mehr frei hat, wird die Hochzeit auf den 26. Mai 2020 verschoben. Der Termin fällt wegen „Corona“ ins Wasser. Es sind keine großen Feiern erlaubt. Auch länger andauernde Einreisebeschränkungen verhindern das Kommen internationaler Gäste. Im Dezember 2022 wird der neue Termin für Sommer 2023 bekanntgegeben. Doch es soll nicht sein. Am 10. Jänner 2023 stirbt Theodoras Vater, König Konstantin. Die Hochzeit wird verschoben. Wir schreiben das Jahr 2024: Laut den Recherchen der Adelsexpertin Marlene A. Eilers Koenig ist der Bräutigam Matthew mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er habe Gelder veruntreut. Das Happy End muss weiter warten.

Warten mit der Hochzeit heißt es auch für Soraya Esfandiary und dem Schah von Persien. Der erste Hochzeitstermin platzt, da sie an Typhus erkrankt. Beim zweiten Anlauf am 12.02.1951 trägt die Braut schwer. Schlapp ist sie vom Restfieber. Das Kleid vom Pariser Edelschneider Dior wiegt zwanzig Kilogramm, allein die Schleppe ist zwölf Meter lang. Soraya schwankt. Der Schah befiehlt: „Abschneiden!“

Nun behauptet „Majesty Magazine“-Chefredakteurin Ingrid Seward in ihrem Buch „My Mother And I“, dass die Freundschaft zwischen Queen Elizabeth und ihrem Sohn Charles beschreibt, dass Diana die Hochzeit kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Verlobung absagen wollte. Sie teilt ihrem Vater mit: „Ich will diesen Mann nicht mehr heiraten.“ Der Grund: Diana fühlt sich bei der Geburtstagsparty von Prinz Andrew vernachlässigt. Charles lässt sie links liegen. Sie tanzt die ganze Nacht und geht um 5:30 Uhr nach Hause. Allein.