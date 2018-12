Der Sender ServusTV hat eine Quizshow, in der lautete kürzlich eine Frage: Worin liegt die Stadt Venedig? Lagune oder Bucht oder Sumpf oder Atoll.

Der Kandidat, der als Erster antwortete, hatte auf d) gedrückt und sagte: „Ich hab’ Atoll genommen, aber ich glaube, es ist falsch.“

Ja, es ist falsch. Aber knapp falsch. Denn man kann von Venedig aus schnell auf das Tikehau Atoll in Französisch Polynesien fliegen. Das geht etwa über Glasgow, dann beträgt die Flugzeit etwas über 36 Stunden. Dort wird man gleich merken, dass diese Pazifikinsel eine Lagune hat, 461 Quadratkilometer groß, während Venedigs Lagune 550 Quadratkilometer misst.

Venedig, Atoll, Lagune, Lagune ... Es ist kein Wunder, wenn da etwas durcheinander gebracht wird. Jedenfalls gibt es keinen Grund, den Kandidaten wegen seiner nicht ganz richtigen Antwort von oben herab und so weiter. Außerdem sollte man sich an den alten Spruch halten:

Edel sei der Mensch, Milchreis ist gut.