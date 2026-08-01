Vea Kaisers Kolumne „Fabelhafte Welt“: Haariges Vertrauen

Neulich postete mein Friseur: „Sollte ich je verhaftet werden, ruft meine Stammkundinnen. Sie würden mich befreien, weil sie niemand anderen an ihre Haare lassen wollen.“ Das war ein Scherz, aber ich dachte: Ja eh! Tatsächlich würde ich für meinen Friseur so einiges tun. Seit fast 15 Jahren betreut er einen Teil von mir, der zu meiner Identität gehört. Meine Haare sind wie ich: ziemlich stur und oft beratungsresistent.

Sie fügen sich nur, wenn man sie wirklich gut behandelt. Von der Grundtendenz her streben sie in alle Richtungen, sind gern in Bewegung. Und das macht sie manchmal schwierig. Launisch. Kapriziös. Aber wenn sie sich verstanden fühlen, dann glänzen sie. Haare wachsen langsam. Deshalb erzählen sie immer auch Vergangenheit.



Mein Friseur kennt nicht nur meine Haare. Er kennt die verschiedenen Versionen von mir. Vielleicht ist das überhaupt das Geheimnis langer Beziehungen: Irgendwann muss man sich nicht mehr erklären. Der andere weiß längst, wer man einmal war, und erkennt trotzdem die Person wieder, die heute vor ihm sitzt. Mein Friseur ist der nicht mit mir verwandte Mann, mit dem ich die längste ununterbrochene Vertrauensbeziehung führe.

Wahrscheinlich war die Erfahrung, die ich mit ihm machte, eine Voraussetzung für meine heute glückliche Ehe: Dass man sich nicht nach einem anderen Menschen umschauen muss, wenn man den einen verlässlichen gefunden hat, der weiß, was man will, was man braucht und zu manchen blöden Ideen auch Nein sagt. Früher unterhielten wir uns beim Schneiden oft über wilde Partyerlebnisse. Bei meinem letzten Besuch sprachen wir ausgiebig über Rasenpflege. Ich lernte: Langzeitbeziehungen werden nicht langweilig – solange man miteinander langweilig wird.