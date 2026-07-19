Vea Kaisers Kolumne „Fabelhafte Welt“: Realitätscheck

Wenn ein internationaler Trend das Land erreicht, reagiert mein geliebter Dottore Amore entsetzt. Dubai-Schokolade und Matcha-Latte lassen ihn den Untergang des Abendlands fürchten. Dass unser Lieblingsbäcker neuerdings Pandan-Eiskaffee verkauft, verkraftete er kaum. Als Nachfahre neapolitanischer Küchengenies glaubt er: Was jahrhundertelang funktioniert hat, braucht keine Verbesserung. Seine Skepsis gilt nicht nur kulinarischen Neuerungen. Als ich Toilettenpapier einer anderen Marke kaufte, blickte er mich an, als hätte ich den Hund verschenkt. „Warum tust du mir das an?“ – „Es war im Angebot.“

Weil in einer Beziehung einer für Stabilität und der andere für Aufregung zuständig sein muss, probiere ich jeden Trend aus, den es mir runterlässt. Was bei Getränken mit Pandan, Ube und Matcha nicht der Fall ist. Dafür war ich unlängst beim „Reformer Pilates“. Auf Zuruf einer Zuchtmeisterin bewegt man die Körperteile, dabei kniet, liegt oder steht man auf einem Gerät, das an ein mittelalterliches Folterinstrument erinnert, mit Metallfedern und Schlaufen zur Selbsteinspannung.

Zu ätherischen Klängen keuchte ich und fragte mich, ob wir bald alle aussehen würden wie makellose Fitfluencerinnen aus den Sozialen Medien. Schick, aber erschreckend einförmig. Die Antwort erhielt ich beim Bäcker. Die Hälfte meiner Mit-Turnerinnen saß dort bei Milchkaffee und Topfengolatschen. Weitere Streckbankkolleginnen traf ich im Supermarkt. In ihren Einkaufswagerln lagen nicht Grünkohl oder Hafer, sondern Schweinsbraten und Veltliner. Zumindest um das österreichische Abendland muss sich mein Dottore Amore keine Sorgen machen. Wir übernehmen zwar jeden Trend – aber meinen es damit nicht allzu ernst.