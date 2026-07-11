Vea Kaisers Kolumne „Fabelhafte Welt“: Zwischen Joggen und Erziehungsfragen

Neulich hatten der Dottore Amore und ich einen Streit. Das kommt selten vor. Aber wenn, dann ordentlich. Ich kam von einer gescheiterten Laufrunde mit dem Hund zurück und war ungehalten. „Die fette Knackwurst hat mich eine Stunde lang ausgebremst!“ Der Dottore streichelte den Hund. „Hör nicht auf das böse Frauli“, sagte er und kraulte ihm liebevoll die Ohren. „Du bist der schönste Vierbeiner der Welt! Edel und anmutig!“

Dann griff er nach der Leckerli-Dose. „Nein! Der hat heute schon gefressen!“ „Das hat er sich verdient. Der arme Kerl musste schließlich mit dir joggen.“ „Er ist keinen Meter gejoggt! Der faule Kerl hat jeden Grashalm persönlich begrüßt!“ Das Leckerli verschwand im Hund. „Das fiese Frauli meint es nicht so, sie ist eine Getriebene.“



Ich erinnerte ihn daran, dass wir vereinbart hatten, in Erziehungsfragen an einem Strang zu ziehen. „Ja“, sagte er. „Aber nur bei den Kindern. Meinen Fellprinzen werde ich immer vor dir beschützen.“ Damit war der Streit eröffnet. Ich finde nämlich, ich beschütze den Hund. Er ist nicht mehr der Jüngste und sein Übergewicht eine Gesundheitsgefahr. Mein Mann sorgt sich hingegen um seine Lebensqualität. Seit ich auf Diätfutter umstellte, schläft unser Vierbeiner lieber neben seiner Futterschüssel als vor unserer Schlafzimmertür. Betritt jemand die Küche, klimpert er demonstrativ mit dem Napf. Unseren Dreijährigen hat er konditioniert, ihm auf Jaulen ein Kaustangerl aus der Lade zu fischen.