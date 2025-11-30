Seit Jahren habe ich vor, die Adventzeit entspannt zu verleben. Weihnachtsvorbereitungen zwischen mir und meinem Mann aufzuteilen, scheiterte aber daran, dass unsere Liebe auch auf der Anziehung zwischen zwei ungleichen Charakteren basiert (ich: penibel, er: überlässig).

Beim Versuch, weniger perfektionistisch zu sein, verstand ich, dass erzwungene Entspannung erst recht zu Verspannungen führt. Als ich einst nur Selbstgemachtes verschenken wollte, lernte ich, dass Basteln und Einkochen Burn-out-Vorstufen verursachen können. Und in dem Jahr, in dem ich vorab mit der Familie vereinbarte, dass wir einander nichts schenkten, hielten sich weder alle daran, noch war am Ende irgendwer glücklicher.

Heuer hatte ich die Erleuchtung. Mitte Oktober bat mich eine Dame, ihr neun Exemplare meines Romans zu signieren. „Bitte schreiben Sie besonders schön, das werden Weihnachtsgeschenke!“ Ich war beeindruckt und beschloss, sie mir zum Vorbild zu nehmen. Seit Ende Oktober verpacke ich Geschenke , seit Mitte November ist das Haus dekoriert, und langsam wird mir so fad, dass ich sogar genug Energie habe, um mit den Bambini Kekse zu backen (bzw. um danach die Küche zu putzen).

Als Kind kam mir die Vorweihnachtszeit unerträglich lang vor, als Erwachsene finde ich sie vielfach erträglicher, seit ich sie verlängere. Und dann freut man sich sogar über den bereits bei warmen Temperaturen im Supermarkt auftauchenden Lebkuchen. PS: Ich hab heuer ein Geschenk für alle, die mehr von mir lesen wollen. Einen monatlichen Newsletter mit Geschichten und aktuellen Informationen. Im Dezember inklusive Buchgeschenktipps für die, die (verständlicherweise) nicht schon im Herbst über Weihnachten nachdenken wollten: veakaiser.substack.com

Kennt Ihr schon meinen neuen Newsletter? Ein Mal pro Monat, reichhaltig an "literarischem Lifestyle to go“, von mir für Euch:

https://veakaiser.substack.com



Weitere Infos:

www.veakaiser.de