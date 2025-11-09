Neulich saßen der Dottore Amore und ich endlich mal wieder abends zusammen. Seit dem Erscheinen meines Buches verbringe ich die Abende damit, daraus vorzulesen oder vor Erschöpfung mit den Kindern einzuschlafen. Ich berichtete von schönen Erlebnissen auf Tour, dann davon, was mich nervte: "Ständig werd ich gefragt, wo meine Kinder sind!"

Gerade wollte ich ihm erklären, warum ich das ungerecht finde – und zwar, weil männliche Autoren nie gefragt werden, wo denn ihre Kinder seien –, doch sofort ärgerte er sich: "Das ist eine Frechheit, das geht gar nicht!" Ich war überrascht, wollte sein feministisches Verständnis loben, doch er sagte: "Das ist selbstverständlich, dass du deine Kinder bestens versorgt weißt, wenn du beruflich unterwegs bist."

Ehe ich ihn beruhigen konnte, fügte er hinzu: "Aber niemand fragt nach dem Hund und nach mir!" – "Wie bitte?" – "Die Kinder genießen das Großelternparadies, du lässt dich feiern, der Hund und ich sind ganz allein. Wäre schon schön, wenn irgendjemand danach fragen würde, wie es uns geht!" Er berichtete von langen Spaziergängen durch die kalte Nacht zur Tankstelle, deren Mini-Supermarkt zum primären Ort der Verpflegung meiner zwei "Großen" wurde.