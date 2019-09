Und als alle schon sehr, sehr müde waren, als die Spitzenkandidaten einander in den Fernsehdiskussionen sogar Geschenke mitbrachten, um vielleicht von unangenehmen Fragen verschont zu bleiben, wobei das Dirndl, das an Beate Meinl-Reisiger überreicht wurde, für ihre Tochter, für ihre erst fünf Monate alte Tochter, ein Höhepunkt der Brauchtumspflege war ... als das Ende nah war, da hat noch ein Politiker im ORF die Bitte ausgesprochen, offensichtlich mit letzter Kraft:

„Geben Sie uns die ... geben Sie uns ... die Wahl!“

Es ist wieder Zeit für Urlaub.

Sonst tritt noch jemand im Fernsehen auf und sagt:

„Ich bin, was ich bin, und das war ich immer.“

Ach, das hat tatsächlich schon jemand gesagt? Am Sonntag? Sebastian Kurz? Dann war das eh sehr gut (ich wollte es gerade ausführen, wenn Sie mich lassen).