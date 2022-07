„Unser“ Arnie

Einst ließen sich große Kids von Stimmenimitatoren Arnold Schwarzenegger auf den Anrufbeantworter sprechen („I’m not at home right now, but I’ll be back“) – das war zu Zeiten, als der zunächst belächelte Mister Universum seinen Terminator-Filmweltruhm lebte.

Dann genierten sich (Links-)Politiker mit erhobenem Zeigefinger für die Wurzeln der steirischen Eiche, sogar das Arnold-Schwarzenegger-Stadion in Graz wurde enttauft – das war zu Zeiten, als der einstige Bodybuilder Gouverneur von Kalifornien war, wo es die Todesstrafe gibt.

Später konnten Kanzler, Länderchefs, Bürgermeister sich gar nicht genug sonnen im Glanz „unseres“ umweltbewussten „Arnie“, Arnie hier, Arnie dort – der Nationalsport schambefreites Kriechen feierte fröhliche Urständ’.

Arnold Schwarzenegger ist anderen Sports. Er ist einen aufrechten Weg gegangen, auch wenn es Hoppalas gab, einen unbeirrten, einen mit vielen klugen Gedanken. Heute wird er 75. Alles Gute.