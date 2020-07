Umzugsträume beim Zappen

Herrenhäuser, Biergärten, Staatsoper. Gibt es alles in Hannover. Weiß man zumindest aus Dokus. Jetzt wurden Fernbedienungs-Junkies von ganz anderen Infos aus dem besten Fernsehschlaf gerissen.

Bildungsfernsehen. RTL. Wer wird Millionär? Ein Kandidat erzählt Günther Jauch, dass es in Hannover 3-Zimmer-Wohnungen mit Balkon um 100.000 Euro gibt. Potz Blitz. Neue Möglichkeiten tun sich auf.

Wer in Wien einen Makler nach so einem Angebot in guter Innenstadtlage fragt, riskiert sein Leben. Also, das Leben des Maklers, der schlimmstenfalls an einem nicht enden wollenden Lachkrampf erstickt. Wofür man dann – ebenfalls Worst-Case-Szenario – in eine Mini-Bleibe mit vergitterten Fenstern verräumt wird. Ohne Ausgang und eigenen Haustürschlüssel, dafür provisionsfrei.

Noch ehe der Umzugswagen da ist, platzt der Wohntraum. Durch den eingeblendeten Hinweis, dass die Sendung aufgezeichnet wurde. Vor Corona. Im Jahr 2010.