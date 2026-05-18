Reisewarnungen für Emirate und Katar herabgestuft: Was bedeutet das für Reisende?

Was bewirkt die Herabstufung einer Reisewarnung für Flugreisende?

Antwort: Die Reisewarnung für die Emirate und Katar wurde von der höchsten Stufe 4 auf Stufe 3 herabgesetzt. Was bedeutet das für Flugreisende? „Dieser Schritt ist sehr zu begrüßen“, erläutert Gregor Kadanka, Fachgruppenobmann der Reiseveranstalter in der Wirtschaftskammer und Geschäftsführer der Mondial Gruppe, im KURIER-Gespräch. „Vor allem waren Reisen nach Asien flugtechnisch stark eingeschränkt. Mit einer Reisewarnung der Stufe 4 konnten wir Flüge etwa nach oder über Dubai hinaus, zum Beispiel nach Asien, oft nicht anbieten, da dies reiserechtlich problematisch war und auch Versicherungen nicht oder nur eingeschränkt leisten“, so Kadanka.

Jetzt gibt es mit den zusätzlichen Flugkapazitäten über den Golf wieder mehr Möglichkeiten. Je nach Reiseziel, sei es Afrika, Indischer Ozean oder die Malediven, machen Golf-Airlines einen erheblichen Anteil der Flugkapazitäten zu diesen Destinationen aus, teilweise bis zu rund fünfzig Prozent, so Kadanka. Klar ist aber auch, dass die Situation in Dubai, Abu Dhabi oder Katar noch volatil ist. „Aber wir wissen, dass das Kundenvertrauen in der Vergangenheit immer wieder sehr schnell zurückgekommen ist, wenn sich die Lage vor Ort beruhigt hat“, sagt Kadanka und fügt hinzu, dass Flugpreise bei den großen Golf-Airlines gegenwärtig sehr attraktiv sind. Und da auch viele Hotels in den betreffenden Reisezielen wegen reduzierter Flüge schlecht ausgelastet sind, ergeben sich jetzt sehr attraktive Angebote, wie etwa auf die Malediven.