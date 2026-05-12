Drehkreuz Dubai: Wie es jetzt mit Flügen über die Region weitergeht

Wie viel wird jetzt wieder über Dubai & Co. geflogen?

Antwort: Wie läuft derzeit der Flugverkehr mit Emirates über Dubai ab? Und wie sicher ist es, in die Region zu fliegen? Ende April hatte Emirates knapp zwei Drittel ihrer 270 Flugzeuge im Einsatz. Am 4. Mai kündigte Emirates an, dass Flüge zu 137 Destinationen in 72 Ländern, darunter täglich nach Wien, mit über 1.300 wöchentlichen Frequenzen durchgeführt werden. Das entspricht rund 75 Prozent der Kapazität vor Beginn des Ausbruchs des Iran-Kriegs am 28. Februar. Dieser hatte die Flughäfen in der Region teilweise stillgelegt. Vergangenes Wochenende hoben die Behörden die verbliebenen Luftraum- und Betriebseinschränkungen für Dubai und Abu Dhabi auf. Die weitere Steigerung des Flugverkehrs in Dubai aber hängt sehr von der Verfügbarkeit regionaler Flugrouten außerhalb der Emirate ab. Denn Flüge von und nach den Emiraten werden seit 1. März über sichere Luftkorridore geschleust. Diese Routen werden weiter optimiert. Schließlich macht der internationale Transferverkehr über den Nahen Osten einen großen Teil des globalen Flugverkehrs aus – ein reibungsloser Betrieb ist entscheidend, um diesen aufrechtzuerhalten.