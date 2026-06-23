Ab Wien: Dieses beliebte Sonnenziel hat neue Direktflüge

SalamAir kommt nach Wien. Was bietet diese Fluglinie?

Antwort: Ab dem 24. Juni gibt es endlich eine direkte Flugverbindung von Wien nach Maskat, der Hauptstadt des Oman. Zum Einsatz kommt SalamAir, eine Billigfluglinie, welche die Verbindung dreimal die Woche anbietet. Das eingesetzte Fluggerät ist ein Airbus A321neo.

Sämtliche sechzehn Airbus-Flugzeuge der 2017 gegründeten Fluglinie wurden fabriksneu an SalamAir ausgeliefert, zwei weitere gebrauchte Airbus A320 stoßen in den kommenden Wochen dazu. „Wien ist unsere erste Destination in Europa, zu der wir nach Jahren wieder zurückkehren“, erläutert Adrian Hamilton-Manns, CEO der SalamAir, im KURIER-Gespräch vergangene Woche bei der Generalversammlung des Weltluftfahrtverbandes IATA in Rio de Janeiro. Vier Jahre zuvor hat sich SalamAir aus München zurückgezogen. „Wien und somit Österreich ist der größte, nicht direkt angebundene Markt von Maskat aus. Wien ist sehr populär und die Buchungen bestätigen dies“, sagt der CEO. „Omanis reisen gerne nach Österreich. Und die Österreicher kommen gerne in den Oman, nicht nur der Sonne und Stände wegen, das Sultanat ist auch kulturell sehr vielfältig“, so Hamilton-Manns.