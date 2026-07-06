Mehr Flüge: So viele Flugzeuge fliegen täglich über Österreich

Wie viele Flugzeuge fliegen täglich über Österreich?

Antwort: In Österreich ist Austro Control für die Sicherheit des Luftraumes verantwortlich. Hier sieht das Unternehmen vor allem im Überflug von Flugzeugen – also jene, die unser Land nur überqueren – ein kontinuierliches Wachstum. „Mit bis zu 4.500 Flügen pro Tag im Vorjahr liegen wir bereits knapp 25 Prozent über dem Niveau von 2019. Seit 2014 ist der Flugverkehr um knapp fünfzig Prozent gestiegen“, sagt Austro Control-Sprecher Markus Pohanka. „Für 2026 rechnen wir im Sommer aus heutiger Sicht mit einer Verkehrssteigerung von vier bis sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Pohanka. Zwar habe der Irankonflikt kurzfristig Anfang März zu einem Verkehrsrückgang von zehn Prozent im österreichischen Luftraum geführt, mittlerweile liegen die Verkehrszahlen wieder auf Vorjahresniveau. Der Flugverkehr in Österreich wächst im Vergleich zum übrigen Europa überproportional. Das liegt auch an geänderten Verkehrsströmen infolge des Krieges in der Ukraine und den dadurch gesperrten Lufträumen.

Eine Herausforderung für einen pünktlichen Flugverkehr ist die Zunahme extremer Wetterphänomene, insbesondere von Gewittern, die aus Sicherheitsgründen nicht durchflogen werden dürfen.