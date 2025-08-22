Guidos Kolumne: Ein gefährlicher Ausrutscher mit Folgen

Aufs Klo zu gehen, kann lebensgefährlich sein, und zwar dann, wenn man hinfällt. Vor einem Jahr bin ich auf dem glatten Fliesenboden ausgerutscht, gestürzt und habe mir am Rand der Klomuschel zwei Rippen gebrochen. Eine halbe Stunde habe ich hilflos eingeklemmt zwischen Klo und Wand gelegen, bevor ich es doch schaffte, aufzustehen und ins Bett zu gehen. Eine gebrochene Rippe hat sich in meine Lunge gebohrt, das nennt man Pneumothorax, drei Wochen war ich im Spital.

Als man mir ein Loch in die Lunge gebohrt hat, um einen Schlauch einzuführen, der Flüssigkeit absaugen sollte, hat mir ein junger Arzt die Hand gehalten, so weh hat das getan. Aber es wurde alles wieder gut! Am Klo zu stürzen, kann aber auch für das Klo lebensgefährlich sein. Beim Sturz habe ich nämlich die Verschraubung der Kloschüssel beschädigt, und einige Monate später begann das Klo plötzlich, Wasser zu verlieren, wenn man die Spülung betätigte, was die menschliche Natur halt öfter verlangt.

Die Techniker haben das Klo repariert, aber es wurde nicht mehr richtig. Jetzt bekomme ich ein neues Klo, und es wird so schön, dass man aus reinem Genuss darauf sitzen wird. Dieses Klo wird ein Schmuckstück in meiner Wohnung, ein Ort zum Wohlfühlen. Ich freue mich schon darauf, und ich werde es Gästen stolz zeigen.