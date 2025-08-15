Guidos Kolumne: Warum ich wirklich gerne zu Ärzten gehe

Ich mochte meinen Urologen . Er war ein lustiger Mann mit halblangen Haaren, der Autos und Kabarett liebte und ganz sicher wusste, wie man lebt. Wir schätzten einander auf Anhieb und waren per Du, was ja durchaus nicht unangemessen ist, bedenkt man, wie intim unsere Beziehung war.

Einmal habe ich eine Kolumne über ihn geschrieben, die hat er ausgeschnitten und in seinem Wartezimmer aufgehängt. Jetzt ist er in Pension, und ich hoffe, er genießt sie nach Leibeskräften.

Das Lustige ist: Mein neuer Urologe ist der Mann von Vea Kaiser. Er ist ungeheuer kompetent und einschüchternd klug. Und er brennt für seine Patienten! Er nimmt sich alle Zeit, die es braucht, er spürt sofort, wenn jemand Angst hat und vertreibt diese gekonnt. Er ist aber auch streng, wenn er merkt, jemand hat einen ungesunden Lebensstil. Er ist der ideale Arzt, und das sage ich nicht nur, weil ich die Vea so mag. Ich weiß jetzt schon, ich werde gerne zur Kontrolle zu ihm gehen.