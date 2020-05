Über die Masse

So lautet zumindest der Gründungsmythos von „friends“, der gemeinsamen Cuvée. Der 2016er erinnert an Schoko-Erdbeeren vom Kirchtag, Kokosbusserln und Marmelade. Er besteht zur Hälfte aus Pinot Noir (im gebrauchten Holzfass), ein Viertel ist Zweigelt, der ebenso wie der Cabernet Sauvignon aus dem neuen Holzfass kam. Michael Martin ist nicht nur friends mit seinem Cuvéetier-Kollega, sondern auch mit Hermann Rauschebart&Blutorgie Nitsch. Er übernahm 2006 dessen Weingärten und bringt jährlich den Nitsch-Wein heraus. Auch dabei spielt das Gebinde eine gewichtige Rolle: Das Nitsch’sche Mengenmaß ist die Zweiliterflasche; gemeinhin als Doppler bekannt. Scherzhaft wird sie auch „Austro Magnum“ genannt, ganz wie die Bar in meinem liebsten Salzburger Hotel, dem Seehof. Starke Sache.