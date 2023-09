Über den Wolken

Flüge können in die Hose gehen. Weiß auch jener Passagier, der zwischen Atlanta nach Barcelona zur „biologischen Gefahr“ mutierte.

Durchfall.

Mehr braucht man nicht. Auch nicht als Mitreisender oder Flugbegleiter.

Nach zwei Stunden rumorte es offensichtlich nicht nur im Gedärm des Betroffenen, sondern im ganzen Flugzeug. Weil sich das Problem olfaktorisch gleichmäßig über die Maschine verteilt hatte, was auch ein penetrantes Putzmittel (Gestanksrichtung Vanille) nur rudimentär kaschieren konnte, sagen Zeugen.

Der Pilot drehte um.

Ein guter Start in den Urlaub schaut anders aus.

Kleiner Trost für jene an Bord: An Teilen der Costa Brava ist Baden derzeit eh unlustig. Wegen der Fische, die Menschen anknabbern. Steigende Wassertemperaturen treiben den Stoffwechsel der Tiere und damit ihren Hunger an. Folge des Klimawandels, sagen Forscher.

Manchmal fühlt sich Fliegen echt mistig an.