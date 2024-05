In der Vorwoche hatten wir die wunderschöne Reisegeschichte über „ Thomas Manns Paradies wider Willen “ im Blatt. Nun erzählen solche literarischen Reisestorys nicht nur über schöne Regionen (im nämlichen Fall Südfrankreich), sondern betrachten eine tieferliegende Geschichte, eben Thomas Mann, also Literatur. Wenn das dann noch von der KURIER-Buch-Chefrezensentin Barbara Beer, Literaturkennerin obersten Ranges, geschrieben wird, freuen wir uns als Reiseressort – und die Leserschaft auch. Wenn dann ein Korrekturprogramm in solch einer Geschichte aus Alma Mahler-Werfel eine Anna Mahler-Werfel macht – hysterisches Lachen. Das schmerzt jede und jeden auch nur Halbkunstgebildeten, uns auch sehr. Entschuldigen Sie bitte.

Beim Reisen sind Fehler oft der Anfang von jener Geschichte, die man danach allen erzählt. Wenn man zum Beispiel falsch abbiegt und in einer Gasse, auf einem Platz oder in einer Gegend landet, die in keinem Guidebook der Welt Beachtung findet – die es aber wert ist. Ich bin zum Beispiel einmal kurz vor Palermo falsch abgebogen und dann fast zwei Stunden auf der Straße in den Bergen oberhalb der sizilianischen Stadt geirrt. Und dort hab ich plötzlich all das gesehen, was man in Palermo nur mehr sucht: das ärmere, das mafiösere, das härtere Leben auf der italienischen Insel.

Um solche Fehler zu schätzen, muss man auf den Geschmack des Reisens gekommen sein, selbst wenn er bitter ist. Einer, der das kann, hat für uns exklusiv zur Feder gegriffen: Schauspiel- und Dancing-Star Michael Schottenberg fuhr mit seiner roten Vespa gerade das vierte Bundesland ab und hat sich schon wieder in eine Gegend verliebt. Seine Bücher (zuerst war Asien, jetzt die Heimat) sind mittlerweile legendär (auf Seite 5 gibt es welche zu gewinnen!) ...

... und sie sind echte Anleitungen, wie reisen geht.