Man muss einmal die Lanze für den Homo camper brechen. Wie oft wurde und wird der Campingurlauber ironisch beäugt, Kabarettprogramme und persiflierende Filme arbeiten sich mehr oder weniger originell an der Aufdieschaufelnahme der in Zelten, Wohnwägen und Campermobilen Reisenden ab.

Als ich diese Woche mehrfach über den Camping Valle Santa Maria auf der toskanischen Insel Elba schlenderte, beobachtete ich den Homo camper genauer. Und ich fand viel Glückseligkeit und Zufriedenheit in den Gesichtern, deren Gerbungsgrade auf die schon verbrachte Aufenthaltsdauer rückschließen lassen. Natürlich, der Homo camper ist nicht rasend interessiert daran, sich an ein neues Quartier zu gewöhnen, deshalb bringt er seines ja mit. Und da soll dann der Blumentopf eben auch genauso neben der Eingangstüre stehen wie daheim. Und da soll ein kleiner Zaun um das bisschen Eigen-Italien sein. Ja, ich sah einen kniehohen Mobilzaun im Stile eines Baustellennetzes um den Rasenteppich unter dem ausfahrbaren Vordach, in diesem Idyll saßen zwei Menschen, die ein Grillhuhn teilten (am Camping Valle Santa Maria gibt es an manchen Tagen einen Hendlbrater, da bestellen viele was vor, die Abholschlange gegen 18 Uhr erinnert an Schlussverkauf). Zum vertrauten Grillhuhn tranken die beiden ein aus der Heimat mitgebrachtes Bier und spielten ein Brettspiel, das sie sonst wahrscheinlich zu Hause spielen.