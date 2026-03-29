Schnee zu Ostern: Einmal noch schönster Partyort der Welt

Das Wetter ist ein Zyniker, habe ich immer schon gesagt, aber die anderen immer so: Es gibt kein schlechtes Wetter und jetzt haben wir den Wintersalat: Die zarten Tulpenknospen kriegen eine Eiszeitwatschen, meine gerade geschlüpften Insektenhotel-Bienen frieren sich den Stachel ab und der Stammtisch rülpst wieder einmal ein No-wos-is-jetz-mitn-Klimawandel-blöööörb hervor.

Aus Urlaubssicht jedoch kommt dieser Kälteeinbruch samt Schneefall so gelegen, dass die nächste Verschwörungstheorie nicht weit und eigentlich kaum zu widerlegen ist: Alles wird gesteuert von Touristikern, die in einem großen Flugzeug über uns kreisen und über uns bestimmen, sie machen, was sie wollen und lassen es am Ende des warmen Märzes dann schneien, nur weil Osterferien sind und sie noch mehr Skitickets verkaufen wollen, wir werden gesteuert, erkennt ihr das nicht, lesen Sie doch mal im Internet nach!

Ich glaube ja nicht an dergleichen (obwohl, komisch ist es schon oder?!?!?!1111!!!!). Und ich bin froh, dass ein letztes Mal Winter ist, damit ich meine Gedanken über die Skihütte als solche loswerden kann. Das ist auch deswegen wichtig, weil sich niemand wirklich um das Image dieser aus Holz oder Holz-Imitat gezimmerten Grundsäule des österreichischen Ich-Gefühls kümmert. Niemand hält gegen die Anpatzungen, dass auf Skihütten alles zu teuer wäre und dass der Schnaps dort nur ein Fusel wäre und dass das Niveau dort nicht zeitgemäß wäre. Ich verstehe gar nicht, dass die rot-weiß-geschminkten Patrioten da nicht aufstehen und sagen: Ein Germknödel kostet zu Recht so viel, das muss uns unsere Kultur wert sein. Nein, das sagt niemand, wir wollen autochthone Kost, aber zu globalisierten Preisen, und wir wollen ausgelassene Stimmung, aber im Sinne des neubiedermeierlichen Anti-Rock-’n’-Rolls.