Das Beste an Abschieden ist, dass man da überhaupt da war

Wir müssen jetzt alle ein bisserl stark sein: Kollegin Lea Moser verlässt uns, sie übersiedelt ganz freiwillig und gerne nach Deutschland. Das ist aus so vielen Gründen schade, dass sich die komplette Trauer darüber hier nicht ausgeht. Und ich will Sie, wertes Publikum, auch gar nicht mit dem inneren Redaktionssentiment sekkieren – Lea gehört zu jenen Menschen, die Humor, Hintergründigkeit, Heiterkeit und humanistische Häme zu einer authentischen Melange verrühren können. Betrauern wir gemeinsam lieber, welch interessierte und gewiefte Geschichtenerzählerin uns abhandenkommt, Sie brauchen nur kurz gegenüber auf die rechte Seite zu schauen, wo die Kollegin uns ihr Zürich erklärt. Und wie Kollege sho und ich hahu künftig das fehlende lemo auf unserer vordersten Reiseseite kompensieren sollen, ist uns vollkommen unklar, sachdienliche Hinweise erbeten.

Mir persönlich wird sie aber am meisten im Podcast-Studio fehlen, wo wir uns seit einem Jahr wöchentlich zum Reise-Reden treffen. Denn auch in diesen „Stadt. Land.Meer.“-Folgen hat Lea als Gesprächsgegenüber diese freche, aber stets respektvolle Art des Widerspruchs, des Einwandes, des Weiterspinnens von Gedanken, die einem bei Menschen nicht allzu oft entgegenhüpft. Falls Sie sich jetzt nicht auskennen: Ein Podcast ist eine Art Radio-Serie, in unserem Fall stets zum Thema Reisen, Sie finden alle Folgen über Länder, Städte, Regionen ... unter kurier.at/podcasts/stadt-land-meer zum Nachhören.

Eine ganz spezielle Überzeugung hat die Kollegin dabei so hochgehalten, wie es Wiener/innen und Reisende eben tun: Dass das Wesentliche nicht zwangsläufig das Wesentliche ist. Paris ist nicht der Eiffelturm, sondern das Bistro; Geschichten sind nicht nur Information, sondern ein Gefühl; im Leben geht es bekannterweise nicht um Ziele, sondern den Weg dorthin. Und den KURIER Reise-Weg hat die Kollegin in den vergangenen Jahren mitgepflastert: vom Ausbau unserer Live-Reiseabende über den erwähnten Reise-Podcast bis zu unseren KURIER TV-Reisedokus – die jüngste davon hat Sie selbst gedreht – Lea fährt weg: Schweiz auf Schiene, Kreuzfahrt mit dem Zug – schauen Sie sich das an!

Reise-Reportage für Schweiz Tourismus