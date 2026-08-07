Kühl betrachtet steht es bei Sommerfrische vs. Klimawandel 0:1

Wir stecken (schon wieder) in einer Hitzewelle, die das Wort Sommerfrische in nahezu humanistischem Antlitz scheinen lässt. Wenn sogar vermeintlich kühlende Bergseen Richtung siebenundzwanzig Grad dahinwallen und das Lüftchen unter einem knorrig gewachsenen Baum in schattiger Wiese daherkommt wie das Saunameister-Wacheln nach dem Aufguss –, dann fragt man sich, wo der Sommer denn noch frisch sein könnte.

Dass es tatsächlich einen Klimawandel geben dürfte, dämmert zunehmend auch jenen, die sich seit Jahren in Witzeleien über Greta, lauere Sommerabende und Natur-Rückbau gefallen. Jüngst legte sogar schon der Landwirtschaftsminister von jener Partei, deren Chef noch vor drei Jahren von Österreichs unüberwindbarer Liaison zum Verbrennungsmotor schwärmte, Klimaschutz-Maßnahmen vor, die Umweltschützer zwar eh schon vor fünfzehn Jahren erdacht hatten, aber immerhin: klüger geworden. Wenn das so weitergeht, werden gar noch die immer-besorgt-und-böse-dreinschauenden-manchmal-sogar-kläffenden Politiker ihre Wortwahl von „Klimahysterie“ und „Klimaterrorismus“ überdenken oder die Dauerrelativierer ihre Thesen (Wer sagt denn, dass der Klimawandel wirklich vom Menschen gemacht ist, war immer schon mal heiß zwischendurch, wird schon wieder eine Eiszeit kommen) aufgeben. Und irgendwann kommen dann vielleicht sogar die Donald Trumps ins Schwitzen („Klimawandel ist der größte Betrug der Welt“, Zitat).