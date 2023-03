Trittbrettfahrer der Royals

Harry und Meghan wissen, wie man mit ihrem selbst gewählten Schicksal Kassa macht. Nach ihrem großen Auspacken bei Oprah Winfrey vor zwei Jahren, ihrer Netflix-Doku und seinem Buch „Spare“ wissen auch andere, die Abtrünnigen zur Eigen-PR zu nutzen.

Da ist die Ex von Prinz Andrew, die auf Kosten ihrer einstigen Verwandtschaft die Werbetrommel für einen literarischen Versuch Bilanz rührt. Sarah „Fergie“ Ferguson bringt morgen, Dienstag, „A Most Intriguing Lady“ („Eine faszinierende Dame“) auf den Markt. Der Inhalt ist nicht skandalträchtig: Historische Charaktere und biografische Ereignisse rund um die britischen Royals.

Pikant wird aber die heutige Pressekonferenz dazu in New York. Denn die Autorin kündigte an, auch über Harry & Meghan zu plaudern. In einer Aussendung liest sich das so: „Sie wird nicht nur über Elizabeth II. sprechen, Sarah Ferguson wird auch Fragen zu Prinz und Herzogin beantworten.“

Das kann brisant werden. Immerhin war Sarah, die Herzogin von York, von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew verheiratet und hat immer noch Einblick in das Treiben hinter den Palastmauern. Eine schrecklich nette Familie. Der engste Vertraute von Meghan möchte auch schriftlich abkassieren. Journalist Omid Scobie bringt am 1. August sein neues Werk „Endgame – Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival“ („Endspiel – Einblicke in die Königsfamilie und den Überlebenskampf der Monarchie“).

Die Beschreibung des Verlages lässt auf Enthüllungen schließen: „Am 8. September 2022 stand die Welt still, als die Nachricht vom Tod der Königin bekannt wurde. Ihr Ableben zerstörte den Schutzschild um die berühmteste Familie der Welt und ließ eine seit Langem schwelende Vertrauenskrise in der britischen Monarchie wieder aufflammen.“ Genau so erklärt auch der Autor den reichlich reißerischen Buchtitel: „Das ist das Endspiel der Monarchie“.

Viel Lärm um nichts? Die Zukunft wird es zeigen.