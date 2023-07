Wer als Trampeltier auf die Welt gekommen ist, ist heute klar im Vorteil. Mit den zwei Höckern am Buckel hatscht man gleich viel leichter durch die Sommerhitze. Auch, weil das Fett in den Höckern ein schlechter WÀrmeleiter ist.

So eine eingebaute Klimaanlage klingt lĂ€ssig, lĂ€sst sich aber nicht beliebig kopieren. Kann jeder bestĂ€tigen, der sich mĂŒhsam einen Höcker in Form eines Wohlstandsbauchs wachsen ließ und jetzt trotzdem schwitzt wie nie zuvor.

Bleiben altbewĂ€hrte Tipps wie „viel trinken“. Auch hier lohnt sich ein ehrfĂŒrchtiger Blick in Richtung Kamel. So ein Tier sauft bis 200 Liter binnen 15 Minuten. Das schafft der Mensch nicht mal in der „Happy Hour“.

Heute, Sonntag, sollen die Temperaturen auf ĂŒber 30 Grad steigen. Eine gute Gelegenheit, um wieder in die Kirche einzutreten. Aus klimatischen GrĂŒnden. Die Katholische Kirche wirbt mit coolen GotteshĂ€usern. Demnach ist der Gurker Dom mit 15 Grad kĂŒhler als mancher See.