Tomaten (2)

Gestern war hier von Tomaten und Superkleber die Rede. Und von jener Überzeugungstäterin, die nicht mehr überzeugen, sondern Straßenbau-„Terrorismus“ mit Sitzblockaden-Terror begegnen will. So nennt sie Letzteren natürlich nicht – und klebte sich, grad aus Ersatzhaft für wiederholtes Festkleben entlassen, wieder an den Asphalt, nahm eine Stadt in Geiselhaft.

In einem rosa Zeitungskommentar werden Tomaten auf Gemälde und Sitzblockaden übrigens als „Mittel zum Zweck“ verteidigt. Weil Politik, Medien, Industrie die Erderhitzung samt Folgen nur herunterspielten.

Wie? Medien spielen den Klimawandel herunter?? Es gibt keine größere Klima-Kassandra als „die Medien“, jedes ½ Grad mehr Sommer wird dokumentiert, jeder Starkregen ist Vorbote der Apokalypse. Das kann man richtig oder falsch finden, aber es ist Fakt.

Aber Fakten sind bei Aktionismus/Terrorismus (und dem Verständnis dafür) noch nie eine Kategorie gewesen.

