Titelstreit in Fortsetzung

Da macht die Queen ein Versprechen und Nachfolger Charles ignoriert es bislang. Edward, der j√ľngste Bruder von Charles, bekommt 1999 als Hochzeitsgeschenk die Zusicherung, ihn zum Herzog von Edinburgh zu machen - den Titel seines Vaters. Bis jetzt beh√§lt King Charles III. den Titel selbst.

Die Hofschranzen kennen offenbar den Grund: der Titel w√ľrde auf Edwards Sohn James √ľbergehen und somit Charles‚Äô Ambitionen, die Monarchie zu verschlanken, ruinieren. Und es werden Stimmen laut, den beiden K√∂nigshaus-Abtr√ľnnigen Harry und Meghan die Titel zu entziehen, dann stehe einer Abspeckung der Monarchie nichts im Wege.

Auch wird kritisiert, dass Charles nach seiner Thronbesteigung sehr wohl die Bestimmung der Queen, seine Frau Camilla zur "Queen Consort" zu machen, eingelöst habe.

Bei vielen Royal-Experten sorgte es schon damals f√ľr Stirnrunzeln, dass Edward und Sophie nur zu Graf und Gr√§fin erhoben wurden. Denn seit Jahrhunderten ist es Tradition, dass die S√∂hne des K√∂nigs oder der K√∂nigin zur Hochzeit einen Herzogentitel verliehen bekommen. Edward und Sophie sollten eines Tages den Titel Herzog von Edinburgh tragen.

Da britische Herzogt√ľmer aber stets an den √§ltesten lebenden Sohn vererbt werden, ging der Titel nach dem Tod von Prinz Philip an Charles √ľber. Erst nach der Thronbesteigung von Charles fiel das Herzogtum von Edinburgh an die britische Krone zur√ľck. Nun liegt es an Charles III. den Titel seinem j√ľngeren Bruder zu verleihen.

Wie kommt es, dass der arbeitende Edward nur Graf ist, w√§hrend Andrew und Harry als Herz√∂ge nichts f√ľr das Vereinigte K√∂nigreich tun? Demnach ist es ja auch so, dass Edward und seine Frau Sophie, die Wessexes, aufgrund ihres niedrigeren Ranges, vor Harry und Meghan, den Sussexes, vor den Augen der √Ėffentlichkeit knicksen m√ľssten.