Heute ist Tag der Entscheidung. Es geht um nichts Geringeres als um gut sitzende Frisuren und Hosen in der Bundeshauptstadt.

Wiens Bürgermeister verkündet heute, wann Friseure und Händler wieder aufsperren dürfen. Und wann man ein Wirtshaus wieder von innen sehen wird. Es kommt Bewegung ins Leben.

Bleibt die Frage, wie man sich und seine Corona-Kilos durch den Sommer schleppen will.

In Milwaukee hat man sich dazu etwas überlegt. Eine Harley zum Treten. Ein 27 Kilo schweres E-Bike. Ob man darauf - in Lederkluft und Cowboystiefeln - so sportlich daher kommt wie Arnold Schwarzenegger auf einer Fatboy in Terminator 2, darf bezweifelt werden. Immerhin kommt das Ding auf mehr als 30 Stundenkilometer (was in den USA sogar legal ist).

Währenddessen sind in Deutschland 52 eilige Fußgänger geblitzt worden. Sie waren laut Radarmessung mit mehr als 20 km/h unterwegs. In einer Straße, in der Schrittgeschwindigkeit vorschrieben war.