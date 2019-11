Eine Insel, keine Touristen, das Obst fällt einem in den Mund, Fische springen freudig ins Netz. Das vermeintliche Paradies. Plötzlich taucht Godzilla auf.

Jetzt zu Anneliese Kitzmüller. Auch bei ihr war etwas „vermeintlich“. Die ehemalige Dritte Nationalratspräsidentin hatte eine Abstimmung falsch gewertet und eine Mehrheit für eine Minderheit gehalten. Eine Panne. Nicht besonders schlimm. Man kann es wiedergutmachen.

Frau Kitzmüller bedauerte Sonntag in der Sendung „Hohes Haus“, dass am Ende ihrer parlamentarischen Karriere „ein vermeintlicher Fehler“ stehe. Vermeintlich? Der Fehler war das Gegenteil, nämlich tatsächlich. Aber bestimmt lag es nicht in ihrer Absicht, etwas zu beschönigen. Es könnte eine sprachliche Unzulänglichkeit gewesen sein.

Der alte Merksatz ist hilfreich: Der vermeintliche Politiker war in Wirklichkeit nur ein Burschenschafter.