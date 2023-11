Tatsächlich ... 20 Jahre

Der Film mit Hugh Grant (tanzt in Unterhose), Bill Nighy (tanzt nackt) und ganz vielen anderen Stars dreht sich um die Liebe und hat etwas geschafft, das kaum noch gelingt: Er ist ein moderner Klassiker geworden, so etwas wie „Dinner for One“, aber eben für Weihnachten.

Alle Jahre wieder ist man sauer auf Alan Rickman, der Emma Thompson traurig macht, und freut sich mit den anderen, die die Liebe finden. Und das ist doch derzeit nicht das Allerschlechteste.