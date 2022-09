Nun kann wieder für das Wort des Jahres eingereicht werden. Im Vorjahr machte der „Schattenkanzler“ das Rennen (politisch war der bald aus dem Rennen). Und der „Querdenker“ wurde zum Unwort gekürt (das ficht ihn bis heute nicht an).

Apropos Unwort: Könnte bitte jemand „Chaletdorf“ einreichen? Oder „Kreuzfahrtschiff“?

Die zwei Todsünden des Tourismus sind gerade nicht zu bremsen. Wo eine Kuh in der flachen Landschaft steht, entstehen postalpine Hütten, die zusammen so tun, als wäremn sie ein Bergdorf. Wo eine Stadt das Pech hat, an der Küste zu liegen, ankert ein Riesenpott und schwappt Tausende Kurzbesucher in den Ort, die zum siebenten All-you-can-eat-Mahl wieder zurück an Bord sein müssen.

Schade, dass Chaletdörfer nicht ausschließlich auf Inseln weit draußen im Meer liegen und Kreuzfahrtschiffe nur diese anlaufen dürfen – das wäre Sünden-Synergie, von der alle anderen was hätten.

