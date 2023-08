Im Sommerurlaub legen Menschen ein ähnliches Verhalten an den Tag wie Walrösser. Sie liegen entspannt entlang der Küste, inmitten ihrer Artgenossen. Lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen und ab und zu einen Brüller los, wenn ihnen das Verhalten der anderen Walrösser und sonstigen Strandbesucher nicht passt.

An der französischen Atlantikküste ist die Situation zuletzt eskaliert. Grund dafür waren ungebetene Gäste. Sie sind in großen Reisegruppen eingefallen (was per se ein Problem ist) und haben den Strand ohne groß zu fragen in Beschlag genommen. Fliegende Ameisen. Gefühlte Trillionen davon. Zur Verteidigung der Flugameisen sei gesagt, dass sie tendenziell nicht in kriegerischer Absicht kamen, sondern romantisch sein wollten. Flugameisen lassen sich nur aus einem Grund Flügel wachsen – um sich bei einem Hochzeitsflug zu paaren. Wahlweise am Strand und in Gesellschaft vieler Artgenossen.

Die Behörden fanden das aber grauslich bis gefährlich. Die Strände wurden vorübergehend gesperrt.