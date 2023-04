Nun sprach Frau Philippa B. mit Vera Russwurm über ihren Ex, den Ibiza-König H.-C. Strache. Ein paar in der "Kronen Zeitung" kolportierte Sätze seien festgehalten, nur so, quasi ohne Worte. Auf die Frage, ob sich die Menschen nach Ibiza zu ihr anders verhalten hätten: „Weiß ich nicht, ob ich sagen würde, dass sich da so viel verändert hat. Die Situation damals war einfach auch so ... dass es in dem Moment ja anders ist, oder die Wahrnehmung anders ist. Da bekommst du von außen oder von deinem Umfeld eigentlich relativ wenig mit in dem Moment.“ Und ob H.C. Opfer oder Verantwortlicher war: „Ich glaube, dass da damals in der Situation diese Frage eben nicht im Raum stand, sondern es war eigentlich so viel von außen, was zu reparieren war.“

Innen, in der so viel gewählten FPÖ, wäre für Frau B. auch was zu reparieren, und zwar das „Heimatverbundene“, das vielleicht „ein bisschen zu stoisch dargestellt wird“.

Weshalb wir das zitieren? Die Dame ist (wilde) Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat.

andreas.schwarz@kurier.at