Heimliche Auszeit: Während sie arbeitet, erholt er sich am Bach

Im Juni habe ich ein Gespräch mit meinem Chef geführt. Mein Chef ist ein guter Kerl, aber ziemlich streng. Er war alles andere als begeistert von meinem Wunsch, es im Sommer auf dem Lande einmal ruhiger angehen zu dürfen. Ob ich es Altersteilzeit oder Saison-Kurzarbeit nannte, war ihm egal, er wollte wissen, wovon ich zu leben gedachte. Von den Früchten des Gartens, entgegnete ich, weil ich dann mehr Zeit haben würde für Salat und Gemüse. Und außerdem, wer weiß, wie viele Sommer wir noch haben ...

„Das ist ein unfaires Argument“, sagte er, gab sich aber gnädig und mir mehr Freizeit. Ja, ziemlich genau so verlief das Gespräch zwischen mir und meinem Chef, also mir. Angesichts des prachtvollen Sommers und der heißen Temperaturen, die zum Schreiben hochgeistiger Prosa denkbar ungeeignet sind, bin ich sehr glücklich, dass ich mich gegen mich durchgesetzt habe.

Frau Freund freilich hat das Pech, dass ihr Chef eine leibhaftige, eigenständige Person ist. Was zur Folge hat, dass sie ausgerechnet jetzt im Sommer fast die ganze Woche in Wien verbringt und dieser Sache nachgeht, die mit A beginnt ... Arbeit, richtig, so heißt das Wort! „Du bist eine Zumutung“, zischt mir Frau Freund folgerichtig am Telefon gerne zu, wenn ich ihr vom Leben auf dem Land berichte. Um sie zu besänftigen, simuliere ich Rasenmäh- und Blumengieß-Burn-outs oder erwähne, dass ich leider nichts Anständiges gelernt habe.