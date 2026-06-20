Geschenk mit Folgen: Warum diese Reise ein Fehler war

Zu Weihnachten bekam ich „eine Woche Meer“. Der Lieblingsmann befand, dass mir nach drei Jahren Bauernhof und Apfelsaft eine Dosis Strand und Salzwasser guttäte. Mit dem Geschenk tat er genau das Richtige. Aber manchmal macht man das Richtige und es entpuppt sich als Fehler. Frisch zurück von „einer Woche Meer“, muss ich sagen: Es war zu schön. Zu schön, um wahr zu sein. Zu schön, um heimzukehren.

Das Paradies, in dem wir seit drei Jahren leben und aus dem wir vor zehn Tagen in Richtung Meer abgereist sind, hat seit der Rückkehr Kratzer. Schweren Herzens fuhren wir los, der Abschied von unseren Obstbäumen, Gemüsepflanzen, Kaulquappen und Jungvögeln fiel uns nicht leicht. Noch schwereren Herzens kehrten wir neun Tage später zurück, zu gern wären wir noch geblieben. Ich verrate nicht, wo wir waren. Nur so viel: „Eine Woche Meer“ bedeutete, dass ich aussuchen durfte, an welchem Meer wir urlaubten. Ich entschied mich nicht für die Tasmanische See oder die Karibik, sondern für die gute alte Ägäis. Die Welt geht einem nicht verloren Und so buchten wir ein winziges Haus am Strand, sicherheitshalber mit einem Obst- und Gemüsegarten, damit der Lieblingsmann sein Zuhause nicht allzu sehr vermissen würde. Es versprach, eine unspektakuläre Woche zu werden, ich stellte mir das schön vor. Dann kamen wir hin, und alles war noch viel schöner, als ich es mir je erträumt hätte.